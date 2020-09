أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الثلاثاء، إحالة اذونات الصرف الخاصة بمرتبات

شهر سبتمبر 2020 لكافة موظفي الدولة إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه تم إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات

شهر سبتمبر 2020 لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة إلى إدارة العمليات

المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، مبينة أن التنفيذ

سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة .

The post مالية الوفاق تحيل اذونات مرتبات شهر سبتمبر للمركزي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24