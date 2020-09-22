مقترحات ألمانية لحل أزمة الكهرباء في ليبيا

قدّم السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أولزا، جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، واستفحلت مؤخرا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير، الثلاثاء، إلى مقر الشركة العامة للكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وإدارة التعاون بالشؤون الأوروبية.

ووفق بيان لشركة الكهرباء، فقد شملت مقترحات السفير، معالجة آليات الشفافية ووضع القرار، وتوفير بيئة آمنة وكافية لزيادة ثقة المستثمرين، وتقديم رؤى لتطوير الموارد البشرية والتدريب، والتركيز على توعية وترشيد المستهلك، إضافة إلى أهمية استغلال مشاريع الطاقات المتجددة.

وخلال الاجتماع الذي عقده السفير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام وعدد من مسؤولي الشركة، تمت إحاطته بالوضع الحالي للشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل العجز الكبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

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