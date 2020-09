أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة

الشؤون الصحية البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المترددين على المركز خلال

اليوميين الماضيين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بلغ 101 حالة .

