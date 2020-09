المحجوب: شباب طرابلس يتعرضون لأشد أنواع التعذيب من المليشيات المسلحة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، الثلاثاء، إن شباب مدينة طرابلس يتعرضون لأسوأ معاملة وأشد أنواع التعذيب من المليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة المسيطرة على أجزاء واسعة من المدينة.

وأضاف المحجوب في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن المليشيات المسلحة تشن حملات اعتقال تعسفية بحق أهالي طرابلس لأسباب ضعيفة منها تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تردي الأوضاع المعيشية أو إذا كانوا مؤيدين للجيش.

وأكد المحجوب أن المحاميين والحقوقيين في طرابلس متخوفين ولا يستطيع بعضهم

الترافع عن هؤلاء المعتقلين، مضيفا أنه إذا قبل البعض منهم فإنه يطلب مبالغ ضخمة

لا يستطيع المواطن البسيط توفيرها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها

الليبيين في مناطق نفوذ المليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان.

وطالب المحجوب النشطاء والمنظمات المحلية والدولية بضرورة الضغط على

الميليشيات ومن يدور في فلكها لإيجاد حل للإخفاء القسري الذي تمارسه الميليشيات

على هؤلاء الشباب والذين لم يقوموا بأي جرم إلا التعبير عن آراءهم في بلد يفترض

أنها تكفل حرية التعبير.

وأوضح المحجوب أن أكبر الحملات التى شنت في وقت سابق على مؤيدي الجيش ممن

أعلنوا ذلك سواء في أحاديثهم أو عبر صفحاتهم في التواصل الاجتماعي وهم الآن في

السجون يلقون أسوء معاملة.

وأكد المحجوب أن المعتقلات سرية ولا تخضع لسيطرة أي جهة رسمية، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة أن تتحمل مسئوليتها في ذلك خصوصا وأن مقرها على مقربة من أماكن المعتقلين الذين يتم تعذيبهم.

