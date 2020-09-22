اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) ينظم لقاء عمل حول مستقبل الإعلام الرقمي لفائدة إعلاميي دول “التعاون الإسلامي”

جدة 22 سبتمبر 2020 (وال)- يعتزم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، تنظيم لقاء عمل افتراضية عبر برنامج ZOOM بعنوان: “مستقبل الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا”.

هذا ويستهدف اللقاء الذي يقام في السابع من شهر أكتوبر المقبل، منسوبي وكالات الأنباء الأعضاء، ومنسوبي الهيئات الإذاعية والتليفزيونية والإعلاميين بالصحف والمنصات الإلكترونية بالعالم الإسلامي، وذلك بالشراكة مع كل من إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية “إيبو”.

ويشرف على لقاء العمل؛ خبير الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار، وذلك باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد يونا الذي عقد في 16 مايو الماضي، برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تحت عنوان: “دور وكالات الأنباء في مساند جهود مكافحة كورونا”، تم خلاله تدشين البرنامج التدريبي للاتحاد الذي يستهدف تطوير قدرات 2200 إعلامي بدول “التعاون الإسلامي”. (وال- جدة) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال