ديوان المحاسبة بالبيضاء: تعاقد شركات النفط على خدمات النظافة والتأمين بالعملة الأجنبية مخالفة صريحة للقانون

أصدر ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، منشوراً

إلى جميع الوزرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف، أهاب خلاله- بالشركات

النفطية تحديدا بعدم إبرام أي تعاقدات بالعملة الأجنبية .

وأوضح الديوان، في منشوره، أن بعض الشركات النفطية دأبت

على ابرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية، واصفا ذلك بأنه

مخالفة صريحة لنص المادة ( 48) من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، والتى

توجب الدفع بالعملة الليبية .

وأضاف الديوان، أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء يعانى من

عدم توفر النقد الأجنبي بسبب انعدام العائدات النفطية، ولذلك يهيب بجميع الشركات

بالنأي عن ابرام مثل هذه العقود بالعملات الأجنبية .

