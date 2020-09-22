أصدر ديوان المحاسبة بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، منشوراً
إلى جميع الوزرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف، أهاب خلاله- بالشركات
النفطية تحديدا بعدم إبرام أي تعاقدات بالعملة الأجنبية .
وأوضح الديوان، في منشوره، أن بعض الشركات النفطية دأبت
على ابرام تعاقدات في مجال النظافة والتأمين بالعملات الأجنبية، واصفا ذلك بأنه
مخالفة صريحة لنص المادة ( 48) من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، والتى
توجب الدفع بالعملة الليبية .
وأضاف الديوان، أن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء يعانى من
عدم توفر النقد الأجنبي بسبب انعدام العائدات النفطية، ولذلك يهيب بجميع الشركات
بالنأي عن ابرام مثل هذه العقود بالعملات الأجنبية .
The post ديوان المحاسبة بالبيضاء: تعاقد شركات النفط على خدمات النظافة والتأمين بالعملة الأجنبية مخالفة صريحة للقانون appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك