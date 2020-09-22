«تميم»: استحالة إقامة حكم عسكري في ليبيا

زعم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المفيد أن يستوعب الجميع استحالة إقامة حكم عسكري بالقوة في ليبيا.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.

وادعى “تميم” في كلمته، أن بلاده ترحب باتفاق وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية وفقا لـ”اتفاق الصخيرات”، لتحقيق تسوية سياسية تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقن دماء شعبها وتحفظ ثرواته، وفق قوله.

وتابع:” أنه من المفيد أن يستوعب الجميع استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة في ليبيا” على حد تعبيره.