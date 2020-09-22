لجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان والبلدي البريقة يؤكدون دعمهم لمبادرة القائد العام بشأن فتح الموانئ النفطية

البريقة 22 سبتمبر 2020 (وال)- أكدت لجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان والمجلس البلدي البريقة، دعمهم لمبادرة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بشأن فتح الموانئ النفطية ودعمهم لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا والأجسام المنبثقة عنه.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – دعت فيه لجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان والمجلس البلدي البريقة، رئيس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني، بضرورة العدول عن استقالته، وذلك تقديرًا لما قدمه من خدمات طيلة فترة رئاسته لمجلس الوزراء رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكدت لجنة التوفيق والتحكيم وحكماء وأعيان والمجلس البلدي البريقة، دعمها للنائب عن الدائرة الرابعة السيد إدريس عبدالله المغربي المنتخب عن البريقة، وذلك نظير وقوفه التام إلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وحضوره الدائم لجميع جلسات مجلس النواب المنعقدة في دار السلام، وانحيازه التام إلى الأجسام الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، ولما قدمه من خدمات لبلدية البريقة وضواحيها والبلديات المجاورة لها. (وال- البريقة) ع ع/ ر ت

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