أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن دعوته مجددا إلى العودة

للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

