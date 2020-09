أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن بلاده

ستدافع عن أمنها القومي إذا وصل القتال إلى سرت .

