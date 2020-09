قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه يريد حشد جميع الدول

المجاورة لليبيا من أجل المساعدة في إيجاد حل للصراع في ذلك البلد الذي تعصف به

الحرب، بحسب تعبيره.

وأضاف ماكرون في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة التي ترغب فرنسا في قيادتها في الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هي جمع دول الجوار جميعها للمساعدة في الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا.

وأكد ماكرون أن تواصل جيران ليبيا مجددا أمر حيوي على الأمد الطويل لحل الأزمة الليبية.

The post ماكرون: نريد حشد دول الجوار الليبي من أجل إيجاد حل للأزمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24