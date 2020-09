السيسي: سندعم ليبيا في حربها على الإرهاب وسنتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر الذي حددناه في سرت والجفرة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،

إن بلاده ستتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر الذي حددته في سرت والجفرة، متعهدا بدعم ليبيا

في حربها على الإرهاب ومواجهة التدخلات الخارجية .

وأوضح السيسي، في كلمة له أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة

للأمم المتحدة أن مصر متمسكة بمسار الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن بعض الدول

الإقليمية تساهم في نقل الإرهابيين والمرتزقة بين سوريا وليبيا، في إشارة إلى تركيا

التي تواجه اتهامات بإرسال مرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وشدد السيسي على أن الأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار،

ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء

بالمال أو السلاح.

يشار إلى أن ليبيا تعيش أزمة طاحنة منذ عام 2011، وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة

في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق غير المعتمدة في مواجهتها

مع الجيش .

