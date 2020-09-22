بعيو: إما أن أغير الإعلام الليبي أو أن أغادره

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو أنه إما أن يغير الإعلام الليبي للأحسن أو أن يغادره.

وقال بعيو “إعلام ليبي لا يساهم في بناء الدولة وفي ترسيخ السلام ولا يعيش معاناة الليبيين وآلامهم وآمالهم ولا يؤسس الوعي ولا يحارب التطرف لن أعمل فيه.. فإمّا أن أُغيّره وإمّا أن أُغادره”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أصدر في القرار رقم (598) لسنة 2020، بتعيين بعيو في منصب رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام.