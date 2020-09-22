النايض يعلن استقالته من منصبه مبعوثا دبلوماسيا لرئيس مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه كمبعوثا دبلوماسيا لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وعبر النايض، عن شكره على ثقة التي منحها له عقيلة صالح، وقال: “تشرفت بتكليفكم لي مبعوثا لرئيس مجلس النواب الليبي إلى عدة دول ومنظمات دولية، بموجب كتابكم المؤرخ في 30 يونيو 2020، وذلك لظروف استثنائية”.

وأكد النايض، إنجاز كافة المهام المنوطة به حسب المستطاع، مشيرا إلى أنه قام “بتنسيق حزمة من الاتصالات واللقاءات والمساعي الدولية والدبلوماسية الناجحة، كان آخرها التواصل مع جمهورية اليونان ومملكة السويد استعدادا لمداولات مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين”.

وأوضح النايض في كتابه الموجهة إلى عقيلة صالح، أن أسباب تخليه عن منصبه هي “منع أي خلط أو لبس أو تضارب مصالح فيما يخص مشاركات رئاسة وأعضاء (تكتل إحياء ليبيا) في الحوارات السياسية والاجتماعية المتعددة التي يشارك فيها التكتل، حيث إننا لا نمثل إلا أنفسنا ورؤيتنا السياسية والاقتصادية والإنسانية لليبيا”، حسب قوله.

كما أكد النايض، على “وجوب تركيزهم في التكتل على خدمة وتدريب الشباب المشتركين معهم في رؤية (إحياء ليبيا)، والراغبين خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة على أساس تلك الرؤية الشبابية”، منوها إلى أن ذلك “يتطلب تفرغا كاملا وعملا حثيثا”.

وشدد سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات، على ضرورة الإعداد العاجل للانتخابات الرئاسية المباشرة، والتي نراها حلا أمثلا وضروريا لأزمة الشرعيات والتمديدات في ليبيا، وفق نص الكتاب.

وأشار النايض، إلى الانتخابات الرئاسية تم الاتفاق بشأنها وإقرارها بموجب القرار الساري رقم 5 لسنة 2014 لبرلمانكم الموقر، وكل تفاصيلها وتفاصيل صلاحيات الرئاسة جاهزة بموجب مقررات (لجنة فبراير)، ولكن للأسف تمت المماطلة بشأنها مرارا وتكرارا، رغم اتفاق جميع الأطراف على إجرائها في ديسمبر 2018 في (مؤتمر باريس).

وطالب النايض في ختام كتابه إلى رئيس مجلس النواب، “بمواجهة كل صفقات المحاصصة والاقتسام، وبتركيز كافة جلسات الحوار المقبلة فقط على آليات وتواقيت إرجاع الأمانة إلى الشعب الليبي، ليتجه إلى صناديق الاقتراع عاجلا غير آجل ويختار رئيسا لليبيا الواحدة الموحدة، بالاقتراع المباشر والمراقب دوليا، بحسب مقررات (لجنة فبراير) كما أقر القرار الواجب التنفيذ رقم 5 لسنة 2014”.

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