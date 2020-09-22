الناقلة «GAS  SNAPPER» ترسو بميناء البريقة النفطي لشحن مادة «الأمونيا»

رست الناقلة GAS SNAPPER بميناء البريقة النفطي لشحن مادة “الأمونيا”.

وبحسب وكالة “وال” الليبية، فإن الناقلة التابعة للوكيل الملاحي شركة جرمة لأعمال التوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ والتي تحمل علم جزر المارشال رست، بعد حصولها على موافقة من مديرية أمن منفذ البريقة البحري الجوي .

وقام أعضاء المديرية بتأمين الموظفين داخل المنفذ والتابعين لقسم التزويدات والكهرباء، وفرق الصيانة والشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وتسهيل عملية الدخول والخروج على مدار الـ 24 ساعة.