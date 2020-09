أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بأن مباحثات جنيف لإعادة تشكيل المجلس

الرئاسي وتشكيل حكومة في ليبيا ستعقد منتصف أكتوبر المقبل.

