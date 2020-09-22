عارف النايض يتخلى عن صفة مبعوث شخصي لعقيلة صالح

أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض تخليه عن صفة مبعوث لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي كلفه بها في 30 يونيو الماضي.

وقال النايض في رسالة إلى رئيس مجلس النواب إنه تشرّف بمهام هذه الصفة، مشيرا إلى أنه أنجز كافة المهام المنوطة به حسب المستطاع، بتنسيق حزمة من الاتصالات واللقاءات والمساعي الدولية والدبلوماسية .

وأوضح أنه تخلى عن صفة المبعوث الدبلوماسي لعدد من الأسباب أولها منع أي خلط أو لبس أو تضارب مصالح فيما يخص مشاركات رئاسة وأعضاء (تكتل إحياء ليبيا) في الحوارات الليبية السياسية والاجتماعية المتعددة التي يشارك فيها، مبينا “أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم ورؤيتهم السياسية والاقتصادية والإنسانية لليبيا”

وقال أنه يرغب في التفرغ الكامل لتدريب الراغبين في خوض الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة من شباب تكتل (إحياء ليبيا)، والإعداد للانتخابات الرئاسية المباشرة.