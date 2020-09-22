عبدالمجيد تبون: التسوية في ليبيا لن تتم دون موافقتنا.. ولن نعرقل خطوات الأمم المتحدة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن أي تسوية في ليبيا لن تتم دون موافقة بلاده، مؤكدا أن الجزائر لن تعرقل خطة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة هناك.

وأوضح “تبون” في لقاء مع وسائل إعلام جزائرية:” قلت سابقًا إن الشأن الليبي هو شأن جزائري، وإنه لن يحدث أي شيء في هذا البلد دون موافقة الجزائر”.

وتابع:” الكلام نفسه أكرره اليوم، سنفرض أنفسنا للمشاركة في الحل، وإذا لم يشاركونا سنتحمل مسؤولياتنا”.

ولفت “تبون” إلى أن هناك صراعًا دوليًا في ليبيا، والانحياز لطرف أو طرفين يعطي نتائج ظرفية، لكن الحل الدائم في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو كانت مؤقتة في البداية، وسياسة التعيينات أثبتت فشلها في هذا البلد”.

ولفت الرئيس الجزائري، إلى أن الأمم المتحدة هي من طلبت من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وآخرين، الاستقالة، من أجل لم شمل طرابلس وبنغازي، والحصول على الشرعية الانتخابية، على حد توقعه.

وأكد تبون، أن الأمم المتحدة ليست رافضة للانتخابات، وأن الجزائر لن تعرقل خطتها، متابعا:” نأمل في حال دائم وليس حل لأشخاص في ليبيا”.