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عبدالمجيد تبون: التسوية في ليبيا لن تتم دون موافقتنا.. ولن نعرقل خطوات الأمم المتحدة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبدالمجيد تبون: التسوية في ليبيا لن تتم دون موافقتنا.. ولن نعرقل خطوات الأمم المتحدة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إن أي تسوية في ليبيا لن تتم دون موافقة بلاده، مؤكدا أن الجزائر لن تعرقل خطة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة هناك.

وأوضح “تبون” في لقاء مع وسائل إعلام جزائرية:” قلت سابقًا إن الشأن الليبي هو شأن جزائري، وإنه لن يحدث أي شيء في هذا البلد دون موافقة الجزائر”.

وتابع:” الكلام نفسه أكرره اليوم، سنفرض أنفسنا للمشاركة في الحل، وإذا لم يشاركونا سنتحمل مسؤولياتنا”.

ولفت “تبون” إلى أن هناك صراعًا دوليًا في ليبيا، والانحياز لطرف أو طرفين يعطي نتائج ظرفية، لكن الحل الدائم في ليبيا ينبثق من الشرعية الشعبية حتى لو كانت مؤقتة في البداية، وسياسة التعيينات أثبتت فشلها في هذا البلد”.

ولفت الرئيس الجزائري، إلى أن الأمم المتحدة هي من طلبت من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وآخرين، الاستقالة، من أجل لم شمل طرابلس وبنغازي، والحصول على الشرعية الانتخابية، على حد توقعه.

وأكد تبون، أن الأمم المتحدة ليست رافضة للانتخابات، وأن الجزائر لن تعرقل خطتها، متابعا:” نأمل في حال دائم وليس حل لأشخاص في ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طز فيك ياتبون ياميبون شين تكون انت والنفايات الارهابية على حدودك والاحتلال التركى العب بعيد ياحمار

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  • هذه المواضيع ترجع الى الليبيين داخل بلادهم وحكومتهم الرءيسية وإداراتها فهم ادرى بمصالحهم وما يتماشى مع أعرافهم وشءون دولتهم – وهذا شيء منطقي …
    الجزاءر الشقيق والدول العربية الاخرى لم تقصفها قوات حلف الناتو –
    ولم تتعرض من اي تدخلات من الحكومة الليبية في شءونهم حكومتهم الداخلية او الخارجية وما يحدث في بعض الدول من التغييب الإعلامي .المقصود هناك .!!’
    ابتداء من الفياضانات والزلازل الى ما يحدث في بعض الدول من تهديم لبيوت المواطنين وصوامع يذكر فيها اسم الله كثيرا –
    فلهذا هذه المواضيع ترجع الى الحكومة الليبية وإداراتها الخارجية واداراتها العامة وأمنها العام . وشءونهم الثقافية والدينية . المرتبطة بالأعراف الليبية والقيم الاجتماعية ومتعلقاتها .

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