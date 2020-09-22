انطلاق حملة تطعيمات الأطفال بسوكنة

انطلقت اليوم الثلاثاء بمكتب الرعاية الصحية بمشروع الحمام الزراعي بمدينة سوكنة حملة تطعيمات الاطفال ضد الالتهاب الرئوي , السداسي ، شلل الاطفال ، السحائي و الخماسي وتستمر لعدة بكافة مناطق سوكنة مشروعي الحمام الزراعيين والفرجان وسوكنة المدينة .

وتستهدف الحملة تطعيم اكثر من 300 طفل من الطعوم المقررة بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي عن الجفرة الامر الذي اثر سلبا على طرق تخزين الطعوم .

وحسب قول احدى المتخصصات في التطعيمات للاطفال بانه تم تخزين مواد التطعيم في ثلاجة بمنزل احد المواطنين من سكان مشروع الحمام الزراعي وذلك لافتقار مكتب الرعاية الصحية الى مولد كهرباء الامر الذي قد يعرضها للتلف .