بانون: المحامي العام ببنغازي أمر بفتح تحقيق في وفاة مديرة سجن النساء الكويفية وشقيقتها بشكل مفاجئ

أعلنت وكيل وزارة العدل السابقة بالحكومة المؤقتة، المحامية

سحر بانون، اليوم الثلاثاء، أن المحامي العام في بنغازي، أصدر تعليماته بفتح تحقيق

في واقعة وفاة النقيب أسماء الحسناوي مديرة سجن النساء الكويفية وأختها زينب الحسناوي

المفاجئة .

وأوضحت بانون، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مديرة سجن النساء الكويفية في بنغازي، النقيب

أسماء الحسناوي وشقيقتها توفيتا اليوم فجأة بعد ذكري لها في البث المسجل بشأن حسن إدارتها

للسجن منذ أربعة أيام، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيق في الوفاة، للتأكد من أن الوفاة

طبيعية وليست جنائية .

وأشارت بانون إلى أنه ذكر

في التقرير الخاص بأسباب الوفاة أنها نتيجة توقف عضلة القلب، بعد أن ذكر أنه تسمم غذائي

في التشخيص الأول، علما بأن التقرير المبدئي أثبت عدم وجود تسمم.. على حد قولها.

