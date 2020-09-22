ليبيا الان

«داخلية الوفاق» تكشف حقيقة منع المرأة من قيادة المركبات الآلية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة بشأن تقييد ومنع المرأة من قيادة المركبات الآلية.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إنها تابعت ما يروج له من «شائعات وأخبار ليس لها أساس من الصحة»، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منع المرأة من قيادة المركبات الآلية، مؤكدة أن القانون ساوي بين المرأة والرجل ولا تمييز بينهما في التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وشددت الوزارة على أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع وعماده، ولا يمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو المساس بكرامتها.

وطالبت المواطنين بعدم الانجرار وراء «هذه الشائعات المغرضة التي تسعي لتشويه جهود  الوزارة في الرفع من مستوى العمل الأمني».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اذا كان الله خالق السموات والارض لم يساوي بين الذكر والأنثى –
    فلا يوجد اي قانون وضعه مخلوق يساوي بين الماء والنار …!
    – هذه أشياء ترجع الى الاعراف الليبية .
    لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق – .” الكتاب المنير ”
    “فذكرهم بالكتاب من يخاف وعيد “

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