بعد لقاءه أكسن في طرابلس .. المشري في أنقرة لتلقي التعليمات الجديدة بشأن المرحلة المقبلة

التقى رئيس مايسمى بمجلس الدولة خالد المشري، أمس

الثلاثاء، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في العاصمة التركية أنقرة .

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، فأن المشري أطلع آكار على

مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمبادرات المطروحة

لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك

.

وكان المشرى قد التقى قبل أيام السفير التركي لدى ليبيا،

سرحات أكسن، في طرابلس.

يذكر أن تركيا تسيطر بشكل

كبير على مركز القرار بحكومة الوفاق غير المعتمدة التي تتحرك وفقا لتوجيهات أنقرة لها،

فيما لا تتوقف الزيارات التى يقوم بها المشري والسراج إلى تركيا قبيل اتخاذ أي

قرار في البلاد، حتى تفرض تركيا إملاءاتها على حكومة الوفاق، وتستمر فى استيلائها على ثروات ليبيا

.

