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فتحي باشاغا: من حق المرأة قيادة المركبة الآلية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الأخبار المتداولة بشأن تقييد حرية المرأة في قيادة المركبات الآلية، قائلا إن القانون ساوى بين المرأة والرجل ولا تمييز بينهما في التمتع بحقوقهما التي كفلها لهما القانون، على حد تعبيره.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فإنها تابعت ما يروج له من شائعات وأخبار ليس لها أساس من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منع المرأة من قيادة المركبات الآلية.

وأضاف باشاغا- بحسب البيان- أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع وعمادة ولا يمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو المساس بكرامتها.

وطالب باشاغا، من المواطنين عدم الانجرار وراء هذه الشائعات المغرضة التي تسعى لتشويه جهود الوزارة في الرفع من مستوى العمل الأمني، ويدعو إلى تحري الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، على حد تعبير البيان.

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القيادة المركبات الآلية حق المرأة فتحي باشاغا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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