«المشري» لوزير خارجية مالطا: نقدر دوركم الإيجابي في حل الأزمة الليبية

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، أجرى الثلاثاء، لقاءً عبر دوائر الإنترنت المغلقة مع وزير خارجية مالطا، “إيفاريست بارتولو”، بمشاركة سفير مالطا لدى ليبيا، “تشارلز ساليبا”.

وزعمت وسائل الإعلام، أن اللقاء تناول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة المشتركة، بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية.

وبحسب الوسائل ذاتها، فإن اللقاء تطرق للمشاورات الجارية والجدول الزمني المقترح للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

وادعت وسائل الإعلام، أن رئيس مالطا دعا إلى دعم الملف الليبي في المحافل الدولية من خلال حث الجميع على الالتزام بمخرجات أي حوار بين الأطراف الشرعية الليبية.، على حد تعبيرها