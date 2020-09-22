“داخلية الوفاق” تنفي شائعات منع المرأة من قيادة السيارة

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر بيان رسمي لها -الثلاثاء- إنها تابعت ما يُروج له من شائعات وأخبار ليس لها أساس من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منع المرأة من قيادة المركبات الآلية.

ونفت الوزارة -عبر بيانها -الأخبار المتداولة بشأن ما ترى أنه “تقييد لحرية المرأة في قيادة السيارات ” مؤكدةً على أن القانون ساوى بين المرأة والرجل ولا تمييز بينهما في التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم القانون .

كما أكدت الوزارة من خلال بيانها أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع وعماده ولا يمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو المساس بكرامتها.. وطالبت في ختام بيانها المواطنين بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي وصفتها بــ ( المغرضة التي تسعى لتشويه جهود الوزارة في الرفع من مستوى العمل الأمني)، داعيةً إياهم لــ(تحري الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية).

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