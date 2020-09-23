صعود الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الليبي في ختام تداولات الثلاثاء، فتراجع الدولار بمقدار 30 قرشاً وتم تداوله بــــ 5.570 دنانير فيما تراجعت قيمة الدينار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار 25قرشاً نحو 5.600دنانير.

وسجلت التداولات انخفاض قيمة اليورو أمام الدينار ، فتم تداوله بين التجار في سوق المشير بمدينة طرابلس بــــــ 6.520دنانير ، فيما سجلت أسعار العملات تذبذباً ملموساً على صعيد التعاملات منذ الجمعة الماضية بعد أن أعلن الجيش الوطني عن إعادة ضخ النفط والسماح بعمليات التصدير والإنتاج.

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