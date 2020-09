داخلية الوفاق تنفي منع المرأة من قيادة السيارات

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أمس

الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منع المرأة من

قيادة السيارات .

وأكدت الوزراة، في بيان لها، أن ما يتم تداوله من أخبار

عار تماما من الصحة، وأن القانون ساوى بين الرجل والمرأة في ذلك الأمر، مشيرة إلى

أن المرأة الليبية هي أساس المجتمع ولايمكن بحال من الأحوال النيل من حقوقها أو

المساس بكرامتها .

ودعت الوزراة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه

الشائعات التى وصفتها بـ ” المغرضة”، وتحرى الدقة فى تناول الأخبار والعودة

إلى مصادرها الرسمية .

يذكر أنه تداول ما سمي

بصدور قرار بمنع المرأة الليبية من قيادة المركبات الآلية، في وقت سابق صباح أمس الثلاثاء

.

