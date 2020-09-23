«النجار» يدعو للتنسيق مع «مكافحة الأمراض» لبدء تطعيم طلاب المدارس

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، مدير النشاط المدرسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق بضرورة التنسيق مع المركز لبدء تطعيم طلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد (2020- 2021).

وقال “النجار” في خطاب نشره المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”- موجه إلى مدير النشاط المدرسي، إنه من الواجب “مخاطبة مكاتب الخدمات التعليمية بمناطق ومدن ليبيا للتنسيق مع مشرفي التطعيمات بمكاتب الرعاية الصحية الأولية لتطعيم طلبة المدارس.

وأكد أن تكون آلية وموعد التنفيذ حسب الترتيبات المحلية لظروف كل منطقة على حدة، بما يضمن نجاح برنامج التطعيمات”.

وكان المركز الوطني مكافحة الأمراض، قد أعلن الثلاثاء، تسجيل650 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 10 حالات فضلا عن شفاء 529 شخصا.

واستلم المركز عدد ( 2604 ) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1268) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (70) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (132) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (106) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (850) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (16) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات: “مختبر فرع المركز الزاوية عدد (98) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (16) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (30) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (2) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 1954 ) عينة سالبة، عدد (650) عينة موجبة (430 جديدة + 220 مخالطة)”.