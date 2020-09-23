رئيس الهيئة العامة للمواصلات: فتح كافة المطارات لاستقبال الرحلات المحلية لجميع الشركات الناقلة

أعلن رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المهندس مسعود خليفة علي، عن فتح كافة المطارات لاستقبال الرحلات المحلية لكافة الشركات الناقلة.

وذكرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل – عبر صفحتها في موقع فيسبوك – أنه تم خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، مناقشة آلية عودة واستئناف الرحلات الدولية والمحلية عبر المطارات الليبية.

وقال المهندس مسعود خليفة علي إنه جاري العمل على إمكانية عودة واستئناف الرحلات الدولية، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، بما يتوافق مع تعليمات اللجنة الاستشارية العليا.

من جهتها، ذكرت مصلحة المطارات أنه بعد التداول والنقاش بين المجتمعين، تم الاتفاق على توفير بعض الاحتياجات، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وفق ما يصدر من لجنة تقييم المطارات التي سيتم تشكيلها من الطيران المدني، وإصدار تقرير نهائي في تشغيل المطارات حسب المطلوب .

وأوضحت مصلحة المطارات بشأن الشركات الناقلة أن رئيس مصلحة المطارات، تعهد بتوفير الإمكانيات الضرورية للتشغيل، لتتمكن الشركات من تسيير الرحلات في جميع ربوع الوطن.

يُشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الهيئة، حضره كل من: مدير عام الطيران المدني عبد الحميد محمد جاد الله، ورئيس مصلحة المطارات صالح عمر اشتيوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة عز الدين المشنون، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية حامد خالد اسباقة، ومدير منطقة بنغازي للخطوط الجوية الإفريقية النمر صالح عبد الله، ومدير إدارة الطيران والنقل الجوي عبد الحميد خليفة المريمي، ومدير مكتب الشؤون الفنية بالمطارات شعيب علي، ومدير مكتب رئيس الهيئة يوسف الطاهر الشائبي.