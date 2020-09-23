متظاهرو بنغازي: بلاغ إلى “وزير الداخلية” بشأن اختفاء “ربيع العربي”

نشرت الصفحة الرسمية لـــ”مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين” منشوراً قالت من خلالها إن المنسقين للمظاهرة تقدموا ببلاغ بشأن اختفاء متظاهر سلمي ، مشددين أنه على وزير الداخلية بالحكومة الليبية، تحمل مسؤلياته، فيما أطلق حراك إنقاذ ليبيا هاشتاق حمل عنوان الحرية لربيع العربي.

وطالب منسقو المظاهرة -عبر منشورهم- وزارة الداخلية بـــــ ( الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم أيا كان موقعهم فالشعب الذي كان أول مطالبه الحقوق والحريات خط أحمر، لن يغمض عينه عن الانتهاكات التي تمارس باسم الأمن).

يُشار إلى أن حراك “إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين”،أكد في وقت سابق اقتياد أحد المتظاهرين وهو ” ربيع العربي محمد الزاوي” دون معرفة المكان الذي اقتيد إليه، وفقدان الاتصال به، فيما ذكر شهود عيان أن أفرادا حاولوا اختراق المظاهرة ودخلوا في مشادات مع الحراك لإنهائه، ليصدر القائمون على المظاهرة إثر ذلك بيانا أعلنوا فيه فض المظاهرة.

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