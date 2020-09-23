مصادر لـ«العربية»: مؤتمر جنيف منتصف أكتوبر لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي

أفادت قناة العربية- نقلا عن مصادر- في نبأ عاجل، بأن اجتماع جنيف حول ليبيا يعقد منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر، فإن اجتماع جنيف يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، بعد عزم فائز السراج رئيس حكومة الوفاق تسليم السلطة بنهاية أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر لـ”العربية” أن هناك خلافا بين الأطراف الليبيية بشأن معايير اختيار المشاركين في مؤتمر جنيف.

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، إن إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لتحديد موعد للاستقالة كان متوقعًا، مؤكدًا قرب استضافة العاصمة السويسرية جنيف لاجتماع بين الفرقاء الليبيين؛ في أكتوبر المقبل لاختيار مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة.

وأوضح “المريمي” في تصريحات صحفية، أن الاجتماع بين الأطراف الليبية سيعقد في جنيف لاختيار مجلس رئاسى جديد ورئيس لحكومة بنائبين جدد من خلالهم سيتم تكليف وزارات جديدة يعتمدها مجلس النواب الليبي.

وأشار “المريمي” إلى أن “السراج” لوح باستقالته في نهاية أكتوبر في حال اتفاق الليبيين، مؤكداً أن الليبيين على اتفاق في هذا الأمر، قائلا “سيخرج مجلس رئاسى جديد ورئيس حكومة وسيتم تشكيل حكومة جديدة من أجل توحيد المؤسسات الليبية خاصة الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى”.

وربط المريمي في حديثه ما كشف عنه بالاجتماعات الجارية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حيث زارت وفود ممثلة للطرفين المغرب، واستطاعوا أن يتفقوا على مناصب السيادة فى ليبيا، موضحا أن اجتماع سويسرا كان ناجح جدا، حيث اتفقوا على تشكيل مجلس رئاسى يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس.

وأكد “المريمي” أن لجوء السراج إلى الاستقالة جاء نتيجة الضغط الشعبى الكبير والشعور بعدم قدرة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق على تسيير الأمور في ليبيا بدليل النقص الشديد في الكهرباء لساعات طويلة وغلاء الأسعار في المواد الغذائية والدوائية، فضلا عن غلاء سعر صرف للعملات الصعبه مثل الدولار والإسترلينى واليورو، كما أوضح أن المجلس الرئاسى لم يستطع التوفيق بين الليبيين.