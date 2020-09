ليبيا تترأس الاجتماعات رفيعة المستوى في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترأست ليبيا ممثلةً في مندوبها لدى الأمم المتحدة طاهر السني،

أمس الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة في دورتها الـ75 .

وتولى السني رئاسة الاجتماعات رفيعة المستوي بصفته نائباً

لرئيس الجمعية العامة.

هذا وكانت قد انطلقت أعمال الجلسات صباح الثلاثاء بكلمة الأمين

العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس ورئيس الجمعية العامة لهذه الدورة التركي فولكان

بوسكير.

وتستمر الجلسات حتى

التاسع والعشرين من الشهر الجاري ، ومن المتوقع أن تُلقى كلمة ليبيا يوم الخميس القادم.

يشار إلى أن كلمات الدول

مسجلة مسبقاً نظراً للترتيبات الاستثنائية بسبب جائحة كورونا وتعذر حضور الوفود إلى

مقر الأمم المتحدة.

