اللواء خالد المحجوب: شباب طرابلس يتعرضون لشتى أنواع التعذيب وعلى البعثة الأممية تحمل مسؤولياتها

بنغازي 23 سبتمبر 2020 (وال)- كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، عن تعرض شباب مدينة طرابلس؛ لأسوء معاملة وأشد أصناف التعذيب على أيدي المليشيات والتنظيمات المتطرفة.

وقال اللواء خالد المحجوب إن المليشيات المتطرفة تشن حملات اعتقال تعسفية بحق أهالي طرابلس، بسبب مطالباتهم عبر وسائل تواصل الاجتماعي، بتحسين الأوضاع المعيشية أو مساندتهم للقوات المسلحة ومطالبتهم بجيش وشرطة.

وأضاف المحجوب أن المحاميين والحقوقيين في طرابلس، متخوفين ولا يستطيع الترافع عن هؤولاء المعتقلين، وإن قبل البعض منهم؛ فإنه يطلب مبالغ ضخمة لا يستطيع المواطن البسيط توفيرها، بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يُعانيها المواطنين في مناطق نفوذ المليشيات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب المحجوب الناشطين والمنظمات المحلية والدولية، بضرورة الضغط على الميليشيات ومن يدور في فلكها، لإيجاد حل للإخفاء قسّري الذي تُمارسه الميليشيات على الشباب، الذين لم يقوموا بأي جرم إلا التعبير عن آراءهم في بلد يُفترض أنها تكفل حرية التعبير.

وطالب المحجوب البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف، وخاصة وإن مقر البعثة على مقربة من أماكن التي يتم فيها اعتقال الشباب وتعذيبهم. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال