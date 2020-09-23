مصراتة.. فنان فوتوغرافي يحول حادثة اعتداء الشرطة عليه إلى قضية رأي عام

قال المصور الفوتوغرافي “وليد أبوسلة” من مدينة مصراتة إنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال قيام مجموعة من رجال الشرطة التابعين لمديرية الأمن بالاعتداء بالضرب عليه، كما قام ببث تسجيل مرئي تحدث من خلاله على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك تحدث من خلاله عن ملابسات واقعة الاعتداء.

وأوضح “أبوسلة” خلال الفيديو بأنه سيحول واقعة الاعتداء إلى قضية رأي عام ، علاوةً على اتباع الخطوات القانونية ليأخذ حقه وحتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، وبين بخصوص واقعة الاعتداء أنه ذهب إلى مديرية الأمن لتقديم شكوى عن بعض التجاوزات التي يقوم بها “مدير مكتب رئيس المديرية” فقام هو 7 رجال أمن آخرين بالاعتداء عليه -جتمعين- بالضرب .

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