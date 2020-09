الزاوية … قسم التاريخ بكلية الآداب ينظم المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للدراسات التاريخية الليبية

ينظم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الزاوية المؤتمر الدولي

الافتراضي الأول للدراسات التاريخية الليبية في الـ 25 من نوفمبر 2020 المقبل بالجامعة،

وذلك تحت رعاية وإشراف مركز البحوث والاستشارات العلمية بالجامعة .

وبحسب قسم التاريخ بكلية الآداب، فإن المؤتمر سوف يعقد تحت

عنوان ( المتوسط الليبي .. علاقة الليبيين بعوالم البحر المتوسط عبر العصور)،

مبينا أن الهدف منه هو تنشيط البحث العلمي واثراء المعرفة العلمية في ظل الحظر الوبائي

المفروض على البلاد .

وأوضح، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع ”

فيسبوك”، أن المؤتمر يطرح إشكالية علاقة الليبيين بالمجال المتوسطي، تحت اشراف

مركز البحوث والاستشارات العلمية بالجامعة، من أجل تحقيق أهداف مباشرة وغير مباشرة،

مبينا أن الأهداف المباشرة تتمثل في مراكمة البحوث العلمية الموثقة خلال علاقات ليبيا

والليبيين بالمجال المتوسطي وحضارته وثقافاته، أما الأهداف غير مباشرة، وهي تعزيز ثقافة

اللقاءات العلمية الافتراضية، وتوظيف الفضاء الافتراضي وتطبيقاته المستجدة في البحث

العلمي.

