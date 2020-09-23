«عمل الوفاق» تطلق منظومة تسجيل إلكترونية للباحثين عن العمل أكتوبر المقبل

قالت وزارة العمل في حكومة الوفاق إن مركز المعلومات والتوثيق يعمل على إطلاق منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر تدشين هذه المنظومة فعليا شهر أكتوبر المقبل، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وفي سياق متصل، استعرض مدير المركز مسعود القذافي مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سليمان حبريشة، ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار المنظومة المقترحة وسبل عملها لتسجيل الباحثين عن العمل.

انتهاء التسجيل بمبادرة الرئاسي للتشغيل

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الوزارة انتهاء التسجيل في البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي، بعد تقديم أكثر من 300 ألف باحث عن العمل من مختلف ربوع ليبيا.

لكن الرقم المسجل «يعتبر غير حقيقي»، حسب الوزارة التي أشارات إلى بدء المرحلة الثانية المتمثلة في عمليات الفرز والمطابقة وكشف التكرار والازدواج، والربط مع الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني.

وفي نهاية أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحًا أن الغرض من هذا القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

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