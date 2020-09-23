«الناطق باسم مليشيا البقرة»: داهمنا  أوكار بيع الخمور والمخدرات في تاجوراء

قال أحمد خلف الله، الناطق باسم مايسمى كتيبة رحبة الدروع” المعروفة في الأوساط الشعبية باسم مليشيا البقرة، أنه “تمت مداهمة أوكار للفساد داخل نطاق تاجوراء لبيع الخمور والمخدرات والقبض على مروجيها من قبل كتيبة رحبة الدروع”، على حد قوله.

جاء ذلك حسبما نشر «خلف الله»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وأرفق مع التغريدة مقطع فيديو لمجموعة من السيارات التابعة للمليشيا وهي تتحول ليلا بأحد شوارع تاجوراء وسط تكبيرات من أفرادها.

جدير بالذكر أن بشير خلف الله، الملقب بـ «البقرة»، الذي يقود مليشيا الرحبة يعود في أصله إلى مدينة مصراتة، ويقيم وأسرته في منطقة تاجوراء بالضاحية الشرقية لمدينة طرابلس، والتي تعد أيضا مكانا لنشاطه، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع جماعات تيار الإسلام السياسي، بما في ذلك الجماعات المصنفة كتنظيمات إرهابية، مثل ما يعرف بـ «شورى بنغازي» الذي تجمعت بعض عناصره الهاربة من بنغازي في مدينة طرابلس، عقب الحرب التي قامت بها القوات المسلحة الليبية منذ سنة 2014، علاوة على قربه من مفتي ليبيا المعزول «الصادق الغرياني» الذي يتلقى منه الفتاوى، ضمن مجموعة من المليشيات التي تتمركز في منطقة تاجوراء التي يقيم فيها الغرياني أيضا.

وتعرض مطار معيتيقة للعديد من عمليات القصف الصاروخي في وقت سابق من قبل مليشيا “البقرة” للضغط على مليشيا الردع التي تسيطر على سجن معيتيقة بالمطار لتهريب إرهابيين من السجن والمشاركة في العملية العسكرية التي دارت رحاها بالعاصمة ضد الجيش الليبي.