«نصية»: الحل في تجديد «الشرعية والمشروعية» عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية

زعم عبد السلام نصية، النائب المنشق، أن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية فقط هي دعوة لما وصفه بـ«استمرار الفوضى» وغياب الدولة.

وقال نصية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إذا حدث هذا الأمر فهو تكرار لحلول سابقة أثبتت فشلها، واستمرار للفساد واستنزاف ثروات البلاد”.

ورأى النائب المنشق، عن مجلس النواب الليبي، أن الحل هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتجديد الشرعية والمشروعية وإنهاء تعدد شرعيات السلاح، بحسب قوله.

وكان عبد السلام نصية، قد زعم من تغريدة سابق أن ما أسماه «الاستقطاب الحاد والاحتقان الشديد» كان يجب أن يتم اخماده ونقل الصراع من طرابلس إلى جنيف.

وقال نصية، في تغريدته السابقة: “الاستقطاب الحاد والاحتقان الشديد والصراع المرير على الكراسي والنفوذ والمال هذه الفترة وبعد إيقاف الحرب كان لابد من إخماده بأن السلطة ستسلم بعد شهر وبالتالي ينقل هذا الاستقطاب والاحتقان والصراع من طرابلس إلى جنيف”.