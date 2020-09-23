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«نجل الغرياني»: «نوري بوسهمين» هو من يمثلني في الحوار

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن سهيل الغرياني نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن رئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين المقرب من مجالس الشورى الإرهابية والمنتخب عن دائرة زوارة هو من يمثله في الحوار.

وجاء إعلان نجل الغرياني، المدير التنفيذي لقناة التناصح والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، من خلال تغيير صورة بروفايل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك،  لتصبح أسفل صورته جملة “نوري بوسهمين هو من يمثلني في الحوار”.

جدير بالذكر أن نوري أبو سهمين كان قد زعم خلال تصريحات لصحيفة “عربي 21” الممولة من قطر والموالية لتنظيم الإخوان المسلمين، أن ما يسمى “تيار يا بلادي” الذي يترأسه، يسعى للإسراع في لملمة الخط الوطني والمشاركة في العمل السياسي نحو بناء الدولة المدنية الرافضة لحكم العسكر، في إشارة منه للمشير حفتر والقوات المسلحة.

وادعى «أبو سهمين» في تصريحاته بقوله: “نحن لم نغادر مطلقا المشهد السياسي لكننا لم نشأ أن نكون ضمن منتوج افقتد الشرعية والمشروعية باتفاق الصخيرات المزعوم”.

وكان قادة ما يطلق عليهم «تجمع ثوار 17 فبراير» قد اصدروا بيانًا يطالبون فيه رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين، إلى أن يكون ممثلا لهم في أي حوارات سياسية.

وجاء في نص البيان المصور، “أن تجمع ثوار 17 فبراير يعتبر نوري أبو سهمين ممثل لنا، في الحوارات السياسية القادمة وما ينتج عنها من أجسام أملنا في أن تنزاح الغمة عن ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ومن أنت ..؟؟ أنت مجرد ذيل وعميل مثل أبوك…أبوك صاحب الفتاوي المعروفة بقطع الرؤس والتخوين والتدمير وانت علي طريق ابوك…تقبض في مرتب من قطر وتقبض في منحة دراسية بالجنيه الاسترليني في بريطانيا وأبوك يقبض بالدولار مرتبا شهريا فوق 20 الف دولار من السفارة الليبية في اسطنبول عاصمة الدواعش والقمامة البشرية والعاهرات والحشاشين علي حساب الشعب الليبي المسكين المطحون بالازمات في التعليم والصحة والسكن والخدمات وكل مقومات الحياة التي فقدها بسبب ثورتكم السودا النودا التي خدعتوا بها شباب ليبيا المسكين و هرولوا خلفكم وخلف حلم ليبيا تكون مثل دبي…!! عليكم اللعنة ياذيول الكلب القردوغان ياخونة الوطن وياعملاء العار وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم..

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