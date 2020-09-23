ورشة عمل لـ«صحة الوفاق» مع مؤسسة أميركية حول خدمات الرعاية الأولية في مصراتة

نظمتت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بالتعاون مع مؤسسة «براغما» الأميركية، وبمشاركة وزارة «الحكم المحلي»، ورشة عمل افتراضية، لمتابعة الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية داخل بلدية مصراتة.

وتهدف الخطة إلى تحسين كفاءة تقديم حزمة الخدمات الصحية، وإعطاء أدوار تشغيلية وإشرافية للبلديات في إدارة الرعاية الصحية الأولية من خلال مزودي الخدمات، إلى جانب إعداد معايير تغطية خدمة الرعاية الصحية الأولية ومؤشرات لتحسين الآداء لتلبية المتطلبات الفنية والمالية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

أهداف الخطة

وتسعى الخطة إلى تحديد خطط الاستثمارات ذات الأولوية، من خلال تطبيق تحليل التكلفة والعائد الاقتصادي والمالي للتحقق من جدوى الاستثمارات، ويجري تنفيذها من خلال تقييم خدمات الرعاية الأولية في ست بلديات تجريبية، تم اختيارها وفقًا للعوامل الجغرافية، وتأثير التعداد السكاني على مستويات الخدمة، ومدى التجانس في مستويات تقديم الخدمات الصحية، وهذه البلديات هي «طرابلس المركز، الزاوية الجنوبي، مصراته، غريان، البريقة، سبها».

وتهدف الخطة التشغيلية خلال المرحلة الأولى، إلى تحديد كفاءة تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وكفاءة اللوازم الطبية والأدوية، وتحديد جاهزية البنية التحتية، وتوثيق الخدمات المقدمة، وتصنيف بيانات المرضى.

فيما تعتمد المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة التشغيلية، على تنفيذ النقل التدريجي إلى البلديات الستة، والإشراف على استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، وتطوير قاعدة بيانات المرضى، وإعداد تقارير منظمة عن النفقات، تمهيدًا لدراسة هيكل التكاليف، ومراقبة آداء الموظفين على أساس مؤشرات تقديم الخدمات، وتقييم جاهزية العيادات وفقا لمعايير تغطية الخدمات.

برنامج بدعم أميركي

ويركز برنامج إدارة المال العام في ليبيا الممول من الوكالة الأميركية للتنمية على ثلاث جوانب تشمل، الإدارة المالية العامة من خلال إنشاء نظام مالي حكومي يتصف بالشفافية والعدالة، ودعم قطاع الكهرباء بتقديم خدمات الكهرباء في إطار الحوكمة الرشيدة والجدوى المالية المناسبة، وتدعيم الإصلاحات الرئيسية لقطاع الطاقة كالأنظمة الذكية وأنظمة الطاقة البديلة.

إلى جانب تمكين بيئة الأعمال بتحقيق الإصلاحات الضرورية لتحسينها وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا