أعلن مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، الأربعاء، أن التدخل المصري في الأزمة الليبية أثبت أنه ايجابي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وقال الرميح في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد خلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبين “حفتر”، مشيرا إلى أن صالح كان قد أكد أن الخلافات التي بينهم ثانوية وليست جوهرية.

وأضاف الرميح أن هناك بعض الأشخاص ظنوا أن “حفتر ” تجاوز دور مجلس النواب عندما فتح ميناء زويتية غرب بنغازي.

The post الرميح: لا خلافات جوهرية بين “حفتر “وعقيلة صالح والتدخل المصري في الأزمة الليبية إيجابي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24