أوحيدة: تصريحات «السيسي» أحدثت صدمة لدى «الخرفان» في طرابلس

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحدث صدمة لدى «الخرفان» في العاصمة المحتلة بعد تجديد موقفه الرافض لمهادنة المحتل التركي.

وقال أوحيدة، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تجديد مصر لموقفها على لسان الرئيس الرافض لمهادنة المحتل التركي في طرابلس؛ أحدث صدمة لدى الخرفان في العاصمة المحتلة وأنهى حلمهم الى غير رجعة”.

وأضاف “ردودهم على هذه التغريدات دليل على هول الكارثة النفسية التي لحقت بهم. لا عزاء”.

وتابع في تغردة أخرى “الرئيس السيسي حرص على أمرين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (وثيقة رسمية للدولة المصرية) وهما أنه يجب حل المليشيات في ليبيا وأن الخط الأحمر المصري المعلن عنه سابقا ساري المفعول”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أمس الثلاثاء، أن أي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سيتم التصدي له.

وقال السيسي، في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين: “فقد أعلنا ونكرر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا في خط «سرت-الجفرة» ستتصدى مصر له دفاعا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها”.

وجدد الرئيس المصري، الدعوة لكل الأطراف الليبية إلى العودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار، الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق.

وتمسك بمسار التسوية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا على أساس الاتفاق السياسي الموقع بـ«الصخيرات» ومخرجات مؤتمر برلين و«إعلان القاهرة» الذي أطلقه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولا زمنيا واضحا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.