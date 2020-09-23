الحركة التجارية في ميناء طرابلس البحري

يشهد ميناء طرابلس هذه الأيام حركة ملاحية نشطة، برسو العديد من الحاويات التي تحوي آلاف الأطنان من الإسمنت والحبوب والغاز المُسال.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها الشركة الليبية للموانئ، عن ترقب إدارة ميناء طرابلس البحري، وصول الباخرة جواهر رافييّنا التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة للتوكيلات الملاحي، وعلى متنها 5 آلاف طن من الإسمنت المكيس، بالإضافة للسفينة جواهر فينتُوري، التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 4 آلاف طن من الغاز المسال، إلى جانب رسو السفينة ميرو التابعة للوكيل الملاحي جرمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 150 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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