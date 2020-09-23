ربط منظومة وزارة العمل بمركز معلومات المجلس الرئاسي

بحث مدير مركز المعلومات والتوثيق، مسعود القذافي، رفقة مدير مركز المعلومات والتوثيق بمجلس الوزراء صلاح المحجوب، سبل التعاون بين المركزين.

وجاء ذلك خلال اجتماع بحث أهم البيانات التي جرى تبادلها بين الطرفين، إضافة إلى ربط منظومتي المركزين، وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لاسهامها في الحد من اختلالات سوق العمل.

وفي وقت سابق أعلن مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، عن إطلاقه منظومة التسجيل المباشر عبر موقعه الإلكتروني، مع بداية أكتوبر المقبل.

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