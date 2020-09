طالب المجلس البلدي أبو سليم، الشركة العامة للكهرباء، بضرورة

اتخاد خطوات عاجلة في المساواة بطرح الأحمال بين المدن والبلديات لتخفيف ساعات انقطاع

التيار الكهربائي.

وقال المجلس في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة

للكهرباء، إن بلدية أبو سليم تعاني من انقطاع التيار الكهربائي طيلة فترات اليوم، وتجاوز

عدد ساعات طرح الأحمال 18 ساعة واحيانا 24 ساعة، داعيا إلى تضافر كل الجهود داخل الشركة

من أجل رفع القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة وتنفيذ المشاريع.

ودعا المجلس الشركة إلى العمل على ضمان توفير احتياجات العاصمة

طرابلس من الطاقة الكهربائية ومراعاة النمو السكاني، مطالبا باستكمال أعمال صيانة الشبكة

بمناطق جنوب العاصمة بمحلات مشروع الهضبة الزراعي وطريق المطار المتضررة، مؤكدا أن

بلدية أبو سليم كانت ولا زالت على تعاون مع الشركة لتنفيذ برامج الصيانة وتطوير الشبكة

الكهربائية وتنفيذ محطات الكهرباء والمساعدة في تنفيذ برنامج الجباية لصالح الشركة.

The post بلدي أبو سليم يطالب شركة الكهرباء بالمساواة في طرح الأحمال ورفع القدرة الإنتاجية للمحطات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24