ليبيا الان

العباني: اجتماع جنيف محاولة لبعث الحياة في اتفاق الصخيرات

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، اجتماع جنيف بأنه “اجتماع لبعث الحياة في اتفاق الصخيرات الميت”، على حد وصفه.

وقال العباني في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”اجتماع جنيف هو اجتماع لبعث الحياة في اتفاق الصخيرات الميت، فلا غرابة أنه عمل بأيدي فاسدة من أجل حماية مراكز واستمرار مصالح شخصية من خلال إعادة تدوير النفايات وخاصة تلك الوجوه الفاسدة المؤدلجة لمزيد من تغلغل الإخوان في مفاصل الدولة، ويستمر المواطن في مص الليم والوطن في التشظي”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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