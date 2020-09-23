المشري يدعو مالطا لدعم الملف الليبي في المحافل الدولية

أجرى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أمس الثلاثاء، لقاء عبر دوائر الإنترنت المغلقة مع وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، بمشاركة سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز ساليبا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء تناول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية؛ كما تم التطرق للمشاورات الجارية والجدول الزمني المقترح للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

ودعا المشري، مالطا إلى دعم الملف الليبي في المحافل الدولية من خلال حث الجميع على الالتزام بمخرجات أي حوار بين الأطراف الشرعية الليبية.