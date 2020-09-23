أردوغان: الحل السياسي الدائم بليبيا يأتي عبر حوار شامل بين الليبيين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحل السياسي الدائم في ليبيا، يمكن تأسيسه عبر عملية حوار شاملة بين الفرقاء الليبيين.

وخلال رسالته عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بافتتاح دورتها الـ 75 اليوم الثلاثاء، حث أردوغان المجتمع الدولي على محاسبة الانقلابين في ليبيا وداعميهم على جرائمهم، على حد قوله.

وقال أردوغان: إن “الهجمات التي بدأها الانقلابين في ليبيا العام المنصرم للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني الشرعية، لم تجلب سوى الآلام والدمار إلى هذا البلد”.

وأضاف أردوغان، أن “المجتمع الدولي لم يتمكن من محاسبة الانقلابين وداعميهم على المجازر المرتكبة وانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما المقابر الجماعية في مدينة ترهونة”.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن “بلاده كانت الدولة الوحيدة التي استجابت بشكل ملموس لدعوة حكومة الوفاق الشرعية للمساعدة في مواجهة عدوان الجنرال الانقلابي خليفة حفتر”، وفق قوله.

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