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«الأمين»: «جرحى البركان» الذين دافعوا عن «المدنيين» يرمون في شوارع تونس وصربيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، وسفير ليببا الأسبق لدى مالطا، أن من وصفهم بـ«جرحى البركان»، هم من دافعوا عن الحكومة الفاسدة و«المدنيين العزل»، على حد قوله.

وقال الأمين، المعروف بتأييده الشديد للغزو التركي ومهادنة المليشيات، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “جرحى تلقوا بصدورهم رصاص «العدوان» وبظهورهم طعنات «الخذلان»”، بحسب زعمه.

‏وأضاف “هؤلاء الجرحى اليوم لا يقوون على الحركة ويلقون بالشوارع من صربيا إلى تونس”.

وتابع “‏ألا تستحوا من عاركم؟، ألا تجدوا دقائق معدودة لصنع قرار علاجهم تخصمونه من ساعات الصفقات؟”.

وكان الأمين، قد قال في تغريدة سابقة منذ عدة أيام: “لابد أن ينتصر طرف واحد هذا الطرف هو الأكبر والأكثر والأقوى لو تخلص من سلبيته وأعلن على الجميع زئيره لتصمت الضباع والذئاب والثعالب ثم ليركلها إلى مزبلة التاريخ. أيها الشعب قل كلمتك لتنجو” على حد قوله.

الوسوم

الحبيب الأمين المدنين بركان الغضب تونس صربيا مليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وهذا وجه آخر من وجوه العمالة والخيانة والفساد التي أنجبتها ثورة التكبير اللامباركة…ثورة القهاير..هذا البائس الذي يعيش في مالطا في ترف وبذخ بعد ان نهب وسرق من اموالنا مايكفيه ويكفي ابناءه واحفاده للابد…يتشدق الان ويدافع عن شباب مغرر بهم لا حول لهم ولاقوة بعد ان خدعوهم الكبار و رموا بهم الي التهلكة…يستحق ابنائنا اينما كانوا العلاج وكذلك والمهم إعادة التأهيل والعلاج النفسي والفكري لطرد مازرعوه في عقولهم …اما هؤلاء الخونة والمزايدين فالي مزبلة التاريخ انشاءالله……….

    رد

  • هذه مواضيع وخاصة الجرحى والمهاجرين الليبيين فالخارج –
    من المهم ان تهتم بها فءة المحاميين الليبيين – كما هو معروف ان ليبيا مرت بمشاتل وكان سببها الرءيسيي اللاجءين لليبيا في التظام السابق والحالي والذين تحصلوا على امتيازات لم يتحصل عليها المواطن الليبي نفسه ..!!!
    والله العظيم في النظام الليبي السابق كان الشخص اللاحيء لليبيا سواء البوسني او الفلسطيني يتحصل على تعليم جامعي مجاني وسيارة مجانية وله الحق في شراء منزل او البناء في ليبيا او البيع والشراء – ولكن لما اسقط التظام السابق بحرب من الناتو – وقتل مدنيين ليبيين – سبحان الله
    كان اول المهللين والفرحانين هم البوسنيين والفلسطينيين والتوانسة والجاليات العربية في ليبيا – وأغلبهم لاجءين لليبيا من حروب في بلادهم -،واستفادوا من ليبيا في النظامين اكثر من الليبيين انفسهم – سواء بالتزوير او استغلال حركة الطيران المتوقفة –
    لكن زي ما يقولوا – اتقي شر من احسنت عليه –
    ومعادن الرجال والإشراف تعرف فالشداءد .

    رد

  • هذه مواضيع وخاصة الجرحى والمهاجري الليبيين فالخارج –
    من المهم ان تهتم بها فءة المحاميين الليبيين – كما هو معروف ان ليبيا مرت بمشاكل وكان سببها الرءيسيي اللاجءين لليبيا في التظام السابق والحالي والذين تحصلوا على امتيازات لم يتحصل عليها المواطن الليبي نفسه ..!!!
    والله العظيم في النظام الليبي السابق كان الشخص اللاجيء لليبيا سواء البوسني او الفلسطيني او التونسي او الأفريقي يتحصل على تعليم جامعي مجاني وسيارة مجانية وله الحق في شراء منزل او البناء في ليبيا او البيع والشراء – ولكن لما اسقط التظام السابق بحرب من الناتو – وقتل مدنيين ليبيين – سبحان الله
    كان اول المهللين والفرحانين هم البوسنيين والفلسطينيين والتوانسة والجاليات العربية في ليبيا – وأغلبهم لاجءين لليبيا من حروب في بلادهم -،واستفادوا من ليبيا في النظامين اكثر من الليبيين انفسهم – سواء بالتزوير او استغلال حركة الطيران المتوقفة –
    لكن زي ما يقولوا – اتقي شر من احسنت عليه –
    ومعادن الرجال والإشراف لا تعرف الا فالشداءد .

    رد

  • ياحمار انهم قبضوا ثمن دفاعهم عن الفاسدين ولهم خزى فى الدنيا ويوم القيامة هم كلاب النار الاشرار فى دولة مدنية ياحقير لشوية صراصير تغتصب طرابلس وتكمم الافواه بالقوة اى مدنية للبقرة والحصان والفار وغنيوة وكاره كلهم يتعبوا فى شيكارة عند وجود دولة مدنية حقيقية

    رد