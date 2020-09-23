«الأمين»: «جرحى البركان» الذين دافعوا عن «المدنيين» يرمون في شوارع تونس وصربيا

زعم الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، وسفير ليببا الأسبق لدى مالطا، أن من وصفهم بـ«جرحى البركان»، هم من دافعوا عن الحكومة الفاسدة و«المدنيين العزل»، على حد قوله.

وقال الأمين، المعروف بتأييده الشديد للغزو التركي ومهادنة المليشيات، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “جرحى تلقوا بصدورهم رصاص «العدوان» وبظهورهم طعنات «الخذلان»”، بحسب زعمه.

‏وأضاف “هؤلاء الجرحى اليوم لا يقوون على الحركة ويلقون بالشوارع من صربيا إلى تونس”.

وتابع “‏ألا تستحوا من عاركم؟، ألا تجدوا دقائق معدودة لصنع قرار علاجهم تخصمونه من ساعات الصفقات؟”.

وكان الأمين، قد قال في تغريدة سابقة منذ عدة أيام: “لابد أن ينتصر طرف واحد هذا الطرف هو الأكبر والأكثر والأقوى لو تخلص من سلبيته وأعلن على الجميع زئيره لتصمت الضباع والذئاب والثعالب ثم ليركلها إلى مزبلة التاريخ. أيها الشعب قل كلمتك لتنجو” على حد قوله.