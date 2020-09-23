عميد «بلدي أبوسليم» يطالب شركة الكهرباء بالمساواة في طرح الأحمال

طالب عميد المجلس البلدي أبوسليم عبدالرحمن الحامدي الشركة العامة للكهرباء بالمساواة في طرح الأحمال بين المدن والبلديات؛ لتخفيف ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

ودعا إلى ذكر المناطق التي ترفض برنامج طرح الأحمال، بالإضافة إلى تضافر الجهود داخل الشركة من أجل رفع القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد وإجراء عمليات الصيانة وتنفيذ المشاريع الاستعجالية، حسب خطابه إلى الشركة، المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وناشد الشركة العمل على ضمان توفير احتياجات العاصمة من الكهرباء، ومراعاة النمو السكاني، كما طالب باستكمال صيانة الشبكة جنوب طرابلس بمشروع الهضبة الزراعي وطريق المطار، التي تضررت جراء الحرب على العاصمة.

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ولفت إلى أن البلدية مستعدة دائما للتعاون مع الشركة في تنفيذ برامج الصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية، وتنفيذ محطات الكهرباء، والمساعدة في تنفيذ برامج الجباية للشركة.

وتضمن الخطاب الإشارة إلى معاناة بلدية أبوسليم من انقطاع التيار الكهربائي طيلة فترات اليوم، وتجاوز عدد ساعات طرح الأحمال 18 ساعة، مؤكدا أن الأمر يزيد من متاعب السكان، الذين يعانون في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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